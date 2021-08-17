Холдинг "Байтерек" развивает сотрудничество с корейскими коллегами в области поддержки МСБ и жилищного гарантирования

Руководство АО "НУХ "Байтерек" и дочерних организаций - Фонда развития предпринимательства "Даму" и Казахстанской жилищной компании (КЖК) - посетило Сеул в составе казахстанской делегации в рамках государственного визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея, проходящего 16-17 августа.

Председатель правления холдинга Айдар Арифханов участвовал в заседании круглого стола с участием Президента Казахстана и руководителей крупных корейских компаний.

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Кроме того, в ходе визита прошли двусторонние встречи с руководством Корпорации жилищного гарантирования Республики Корея (KHUG), которая является партнером КЖК, а также Корейского агентства малого и среднего предпринимательства и стартапов (KOSME), являющегося партнером фонда "Даму".

В рамках визита также состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между холдингом "Байтерек", КЖК и KHUG. Стороны намерены развивать и поддерживать сотрудничество в сфере развития системы гарантирования долевых вкладов в жилищное строительство и реализации совместных инициатив.

Для нас это важно, учитывая, что корейская корпорация жилищного гарантирования имеет многолетний опыт работы в этой сфере. Первый меморандум с KHUG был подписан нашей реорганизованной дочерней организацией - Фондом гарантирования жилищного строительства - в 2018 году. Теперь уже это сотрудничество продолжится с нашим Единым оператором жилищного строительства, - сообщил Айдар Арифханов после подписания документа.

Меморандум о взаимопонимании также подписан между фондом "Даму" и KOSME.

Документ является обновлением договоренностей о сотрудничестве 2016 года, срок которых истек в прошлом году. За это время был проведен ряд мероприятий с целью изучения передовой практики в сфере поддержки МСБ и внедрения успешных корейских механизмов в работе фонда "Даму".

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