В Подмосковье разбился опытный образец самолета Ил-112В

Отмечается, что все три члена экипажа погибли.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

ЧП произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку.

По предварительным данным, все три члена экипажа погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.

Предварительно, причина техническая – отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром, — сказал собеседник агентства.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении.

Вести Воронеж сообщает, что самолет заходил на посадку на аэродроме в Кубинке, когда у него загорелся правый двигатель. Пилоты смогли увести самолет от деревни Никольское к лесополосе. Там он резко потерял высоту, перевернулся в воздухе и обрушился носом вниз.

Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.

Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.

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