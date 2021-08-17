Фонд "Даму" расширяет сотрудничество с Корейским агентством МСП и стартапов

Со стороны фонда "Даму" меморандум подписала председатель правления Гаухар Бурибаева, со стороны Корейского агентства МСП и стартапов - президент организации Ким Хакдо.

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") и Корейское агентство МСП и стартапов (KOSME) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея 16-17 августа 2021 года.

Со стороны фонда "Даму" меморандум подписала председатель правления Гаухар Бурибаева, со стороны Корейского агентства МСП и стартапов - президент организации Ким Хакдо. В церемонии принял участие председатель правления холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов.

Подписанный меморандум предусматривает продолжение установившегося взаимовыгодного сотрудничества путем обмена опытом по поддержке субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства между организациями с акцентом на взаимодействие в области развития цифровых технологий, а также укрепление и расширение установившихся связей.

Также в рамках меморандума планируется проведение ряда мероприятий по оказанию нефинансовой поддержки предпринимателям двух стран, содействие в налаживании партнерских отношений между деловыми кругами Казахстана и Южной Кореи (В2В-встречи) и тесное взаимодействие в продвижении программ по онлайн-маркетингу и развитию маркетплейсов.

Стоит отметить, что институциональные отношения между фондом "Даму" и KOSME были установлены еще в 2010 году. С тех пор мы активно взаимодействуем с нашими корейскими партнерами, изучаем опыт и внедряем лучшие практики в Казахстане, тем самым повышая эффективность государственной поддержки предпринимательства. председатель правления АО "ФРП "Даму" Гаухар Бурибаева

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