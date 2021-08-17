Дети сожгли "ГАЗель" в Актобе 

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Как пояснили дети, играясь на борту автомашины они подожгли губку от сиденья.
В Актобе дети сожгли автомашину "ГАЗель", сообщает zakon.kz.
14 августа в садоводческом коллективе загорелась "ГАЗель". Машина сгорела полностью.
Поджигателями оказались трое мальчишек в возрасте 5, 6 и 7 лет, - сообщили в ДП Актюбинской области.
Как пояснили дети, играя на борту автомашины, они подожгли губку от сиденья.
За подобные детские шалости ответственность несут родители.
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