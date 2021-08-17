Иманбек выпустил новый клип

В соцсети Иманбек Зейкенов сообщил, что вышел новый клип на песню Bam.

Казахстанский диджей и музыкант Иманбек Зейкенов (Imanbek) выпустил новый клип, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил в Instagram-Stories.

Клип снят совместно с известным хип-хоп исполнителем KDDK и российским саунд-продюсером и музыкантом Ya Rick.

Это переделка и современное прочтение суперхита 1982 года под названием "Bam Bam" в исполнении Sister Nancy, - говорится в описании клипа.

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