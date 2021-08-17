Олимпиада в Токио - казахстанские боксеры отдадут призовые на благотворительность

На Олимпиаде в Токио "бронзу" завоевали боксеры Камшыбек Конкабаев и Сакен Бибосынов.

Казахстанские боксеры, завоевавшие бронзовые медали на Олимпиаде, отдадут свои призовые на благотворительность, передает zakon.kz.

Бронзовые призеры Олимпиады по боксу Сакен Бибосынов и Камшыбек Конкабаев отдадут свои призовые на благотворительность. Об этом они заявили сегодня на специальном мероприятии награждения Казахстанской федерации бокса.

За бронзовую медаль на Олимпиаде спортсменам от государства положены призовые в сумме 75 тыс. долларов. Федерация бокса обещала им за "бронзу" по 50 тыс. долларов. Кроме того, бизнесмены обоим боксерам подарили по автомобилю.

На Олимпиаде в Токио "бронзу" завоевали боксеры Камшыбек Конкабаев и Сакен Бибосынов, дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, борец Нурислам Санаев, а также каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульская.

Конкабаев и Бибосынов - не первые медалисты, которые отдали призовые на благотворительность. Первым это сделал борец вольного стиля Нурислам Санаев.

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