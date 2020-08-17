Mesh Wi-Fi для покрытия всего дома

Наличие в сети нескольких источников Wi-Fi сигнала обеспечит лучшее покрытие вашего дома.

Покрыть весь дом сетью Wi-Fi не всегда легко, особенно если Вы живете в доме со множеством этажей. Если вы используете только один маршрутизатор и обнаруживаете, что Wi-Fi пропадает в некоторых участках вашего дома, а устройства теряют соединение во время прогулки по дому, тогда домашняя Mesh-сеть - лучший Ваш выбор!

Что такое Mesh-сеть Wi-Fi?

Обычно домашняя сеть Wi-Fi создается с помощью одного маршрутизатора, и она не всегда может охватить все уголки дома. Одно из решений - установка одного или нескольких усилителей сигнала для расширения зоны покрытия Wi-Fi, при этом каждый репитер образует отдельную Wi-Fi-сеть со своими настройками.

В Mesh-сети несколько сетевых узлов работают вместе, образуя единую унифицированную сеть с одинаковыми настройками Wi-Fi. Эти настройки включают имя сети, пароль, настройки контроля доступа и многое другое.

Каковы преимущества Mesh-сети Wi-Fi?

Наличие в сети нескольких источников Wi-Fi сигнала обеспечит лучшее покрытие вашего дома. Недостаточно двух устройств Deco - просто добавьте еще!

Ваш телефон или планшет автоматически подключится к самому быстрому устройству Mesh-сети, затем, когда вы перемещаетесь по дому, переключение с одного устройства Mesh-сети на другое происходит настолько сглажено благодаря протоколам роуминга, что совершенно незаметно даже во время просмотра потокового видео в 4К.

Устройства Deco постоянно мониторят загрузку обоих частотных диапазонов (2,4 и 5 ГГц) и для передачи данных между собой выбирают наименее загруженный. Это кардинально отличает Mesh-сеть от простой связки маршрутизатор - репитер.

Два типа Mesh-сетей Wi-Fi от TP-Link?

1) Deco: полностью новая экосистема Mesh Wi-Fi

Если вы хотите купить совершенно новую экосистему Wi-Fi, продукты Deco - ваш лучший выбор. Их современный дизайн может вписаться в интерьер любого типа дома. Самые популярные модели Deco M4, Deco E4 и Deco X20 с поддержкой Wi-Fi6. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке.

Видео можно посмотреть по ссылке.

2) OneMeshTM: экономичная Mesh сеть с существующими устройствами TP-Link

Если вы хотите построить домашнюю Mesh-сеть с помощью уже имеющихся у Вас устройств TP-Link, Вам поможет технология OneMesh. Добавить технологию OneMesh на свой маршрутизатор или репитер очень легко - достаточно обновить на них прошивку. Поддержка OneMesh имеется у подавляющего большинства двухдиапазонных устройств TP-Link. Подробнее по ссылке.

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