Почему нельзя перенести перепись населения на 2022 год, объяснили в Бюро нацстатистики

Общенациональная перепись населения пройдет в Казахстане с 1 сентября по 30 октября.

Руководитель Бюро национальной статистики Казахстана Нурболат Айдапкелов объяснил, почему нельзя перенести перепись населения на следующий год, передает корреспондент zakon.kz.

Как вы знаете, мы планировали провести перепись населения в 2020 году, но из-за пандемии перенесли. Сейчас откладывать уже нельзя. По имеющимся данным, в этом году в 61 стране будет проводиться перепись населения, в том числе в России. Часть бюджета уже затрачена, организационные вопросы решены на высоком уровне, поэтому откладывать уже нельзя, - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что для подомового обхода будут привлекать только вакцинированных граждан. Их обеспечат средствами индивидуальной защиты и проведут инструктаж.

Напомним, общенациональная перепись населения пройдет в Казахстане с 1 сентября по 30 октября.

В этом году сбор данных о населении будет проводиться двумя способами. Первый способ - через интернет-опрос на сайте sanaq.gov.kz. Также для респондентов будут организованы специальные участки в ЦОНах, акиматах, почтовых отделениях и школах.

Второй способ - традиционный - подомовой обход. Он будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!