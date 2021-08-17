В Бюро нацстатистики считают, что перепись населения пройдет без скандалов

Экс-глава статагентства Анар Мешимбаева была осуждена в 2014 году.

Вcе наши сотрудники, которые задействованы в переписи населения, имеют минимальное отношение к освоению средств, сообщил на брифинге руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент zakon.kz.

Экс-глава статагентства Анар Мешимбаева была осуждена в 2014 году. Суд признал ее виновной в коррупционных преступлениях. Журналист спросила, не боится ли Нурболат Айдапкелов повторения ее судьбы.

Нет, не боюсь. Вся наша деятельность в рамках правового поля. Все наши сотрудники, которые задействованы в переписи населения, имеют минимальное отношение к освоению средств, - сказал Айдапкелов.

Он напомнил, что сейчас все закупки проводятся на единой платформе электронным путем, система сама выдает победителя, с которым проводится работа.

Что касается оплаты труда наших интервьюеров, у нас специальные комиссии созданы в каждом регионе, они будут контролировать эти вопросы. Тут опасаться, думаю, нельзя. Вся процедура абсолютно прозрачная с момента получения средств из государственного бюджета до использования и освоения, - добавил глава национального бюро.

По его словам, они могут пользоваться данными баз госорганов, но информации, необходимой для результатов переписи, недостаточно.

Руководитель Бюро уточнил, что вся информация в базах данных неполная, поэтому весь мир проводит перепись, чтобы в конкретный короткий момент времени зафиксировать состояние населения и получить качественные данные, которые в будущем будут использованы для демографического, экономического анализа.

В свою очередь это поможет госорганам применить эти данные в составлении каких-то социальных программ, развитии территорий, в конечном итоге, для облегчения жизнедеятельности каждого гражданина. Суть переписи не только в том, чтобы вывести численность населения, а получить качественные данные по всем аспектам жизнедеятельности каждого человека, которые касаются уровня образования, знания языков, брачного состояния, структуры семьи, есть ли ограничения жизнедеятельности, трудовые вопросы, источники доходов, - объяснил Айдапкелов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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