"Создан правовой прецедент" - Байбек доказал свою правоту в открытом процессе против Мамая

По словам адвоката Айжан Ташеновой, Жанболат Мамай и Инга Иманбаева "должны незамедлительно опровергнуть все свои лживые обвинения и удалить соответствующие материалы".

16 августа апелляция суда Алматы оставила в силе судебное решение районного суда №2 Ауэзовского района города по иску Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю и Инге Иманбаевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Решение вступило в законную силу. Об этом сообщила адвокат Айжан Ташенова, передает zakon.kz.

По ее словам, "ответчики должны незамедлительно опровергнуть все свои лживые обвинения и удалить соответствующие материалы".

Бауыржан Байбек целиком доказал свою правоту по закону, в открытом и гласном судебном процессе! До этого он публично обосновал свою позицию в развернутом интервью, полностью разбив всю ложь и клевету Ж. Мамай с демонстрацией официальных документов. Каждый может убедиться в этом, пройдя по ссылке. Для меня, как юриста и здравомыслящего человека, абсурдность обвинений ответчиков и, соответственно, итоги судебного разбирательства были очевидны с самого начала. Сам процесс напоминал настоящий разговор "глухого со слепым". Со стороны истца - логика, факты, документы, экспертизы, ссылки на конкретные нормы закона. Со стороны ответчиков и трех их представителей - эмоции, голословные утверждения, передергивание фактов, инсинуации, полное отсутствие документов, а где-то и элементарная безграмотность, - написала адвокат в Facebook.

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На всех стадиях судебного процесса ответчики занимались чем угодно, но только не подготовкой к суду. Сначала предоставили отзыв на иск с многостраничным приложением, в котором ни суд, ни я, как представитель истца, не смогли увидеть ни одного доказательства выдвинутым обвинениям. Это была просто мешанина из постов, публикаций в СМИ и анонимных телеграм-каналах, а также непонятных справок и не имеющих отношения к делу документов. "Мамаево досье" с полным правом можно назвать кипой макулатуры. Этот вывод еще больше подтвердился в ходе судебных заседаний. На них Ж.Мамай и И.Иманбаева лишь зачитывали или цитировали один и тот же заранее заготовленный текст с кучей пустых и наглых обвинений. Опять же ни одного доказательства или документа. Только слова и эмоции. Все это сопровождалось перепалками с судьей, пустыми ходатайствами, криками, оскорблениями и громкими заявлениями ни о чем. Айжан Ташенова

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Складывалось ощущение, что для Ж.Мамай и И.Иманбаевой суд - это политическая трибуна, а не место, где надо по закону отстаивать свою правоту. Юристы Мамай и Иманбаевой полностью потакали их деструктивному поведению, хотя по закону и профессиональной этике они были обязаны содействовать соблюдению законности и установлению истины. За все разбирательство я не увидела ни одного внятного и юридически обоснованного документа от них. Профессионального разговора за 3,5 месяца так и не состоялось. В ходе суда заявлялись какие-то несуразные ходатайства, которые на следующем же заседании забывались. Говорилось много, но не по существу. Когда же я обращала на это внимание, мои оппоненты воспринимали это в штыки, как личные нападки. Хотя я требовала только одного - ответственного отношения со стороны юристов ответчиков к своей работе. Айжан Ташенова

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Любой из нас, вне зависимости от своего социального статуса и положения, политических взглядов и воззрений, должен быть уверен, что сможет на законных основаниях отстоять свое честное имя в суде! Этот процесс - серьезный шаг к повышению правовой культуры в обществе, повышению ответственности за свои слова и действия. Это базовые и непреложные ценности и принципы существования любого демократического и правового государства! И в заключение. Я, как представитель моего доверителя и гражданин Республики Казахстан, буду добиваться полного и принципиального исполнения решения суда. Айжан Ташенова

По словам адвоката, после решения суда, вступившего в силу 16 августа, "это уже не вопрос инициативы истца, а законодательство об исполнительном производстве".

Так, у Ж.Мамай и И.Иманбаевой есть два пути - два исхода. Либо ответчики выберут добровольное исполнение, либо принудительное, согласно букве закона. И если Ж.Мамай и И.Иманбаева будут уклоняться от исполнения, я стану действовать в рамках мер по принудительному исполнению. В этой связи хочу разъяснить ответчикам, что в законе прописаны четкие меры и сроки, обеспечивающие неотвратимость исполнения судебного решения. Это - арест имущества, изъятие движимого и недвижимого имущества, реализация имущества для погашения долга, запрет на совершение действий со своим имуществом, ограничение на выезд из страны и т.д. Также есть пеня в размере 2 МРП в доход государства за каждый день просрочки. Айжан Ташенова

Кроме того, как отметила адвокат, "неисполнение решения суда более 6 месяцев влечет за собой уголовную ответственность: привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, ограничение либо лишение свободы до 3 лет".

По какому пути идти - решать Ж.Мамай и И.Иманбаевой. В любом случае, исполнение Закона неотвратимо! Еще раз напомню, что судебные издержки в сумме свыше 800 тыс. тенге, которые будут взысканы с Ж.Мамай и И.Иманбаевой в пользу Б.Байбек, по его решению будут направлены детям с аутизмом в рамках благотворительной помощи Корпоративного фонда "Болашак". По итогам этого длительного пути мы доказали, что честь и достоинство человека и гражданина - незыблемые фундаментальные права, которые гарантируются нашей Конституцией каждому, независимо от рода его деятельности или общественного статуса! Айжан Ташенова

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