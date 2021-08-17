В Жамбылской области в этом году введут в эксплуатацию 11 объектов образования

В Жамбылской области 22 тыс. детей пойдут в этом году в первый класс.

В текущем году 1 сентября свои двери для 240 тыс. юных жителей Жамбылской области откроют 442 общеобразовательных учебных заведения. Впервые порог школы переступят 22 тыс. детей.

По данным и.о. руководителя управления образования Талгата Жамалова, в этом году на строительство 23 объектов образования выделено 8,9 миллиарда тенге, из них в этом году будут введены в эксплуатацию 11 объектов. В результате будет решена проблема одной аварийной, трех трехсменных школ, двух школ с дефицитом ученических мест, двух ветхих школ. Всего 16 объектов образования капитально отремонтированы, на что потрачено 3,6 миллиарда тенге. пресс-служба акима Жамбылской области

Все школы обеспечены камерами видеонаблюдения. В 47 школах установлены турникеты, в 18 – кнопки аварийной сигнализации. пресс-служба акима Жамбылской области

В своем выступлении Талгат Жамалов затронул вопрос обеспечения учащихся школ учебниками и учебно-методическими комплектами в новом учебном году. На эти цели из бюджета выделено 3,1 млрд тенге. Доставка учебной литературы, приобретаемой на основе государственного закупа, полностью завершится к 20 августа.

Все сотрудники учреждений образования (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания) получили вакцину против COVID-19. пресс-служба акима Жамбылской области

В школах особое внимание будет уделяться соблюдению санитарных норм. Здоровье детей превыше всего, поэтому каждый класс будет обучаться в своем кабинете, не переходя в другие. Сохраняется масочный режим. Все объекты образования подключены к приложению Ashyq, - заявил Талгат Жамалов.

По его словам, если выявят болеющего коронавирусом ученика в одном классе, то группу переводят на дистанционный формат обучения.

Пока ребята и их родители закупают необходимые школьные принадлежности, управление и отделы образования должны приложить все усилия для создания учащимся комфортных условий для занятий, - отметил он.

Глава региона дал ряд поручений профильному ведомству и департаменту по обеспечению качества в сфере образования.

Необходимо обеспечить всех учащихся учебниками, качество и скорость Интернета в населенных пунктах, изучить проблему аварийных школ, завершить работу по интеграции школ с центром оперативного управления департамента полиции области, ускорить подготовку объектов образования к отопительному сезону, внедрение новой системы обеспечения безопасности школьников, - потребовал глава региона.

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