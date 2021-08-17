Токаев: Казахи и корейцы являются фактически братьями

Рассказывая об инвестиционном климате нашей страны, Президент проинформировал корейскую сторону о запуске нового инструмента – "Стратегического инвестиционного соглашения", которое предусматривает особые условия для стратегических инвесторов.

В Голубом доме Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином провел встречу с лидерами корейского бизнеса. В мероприятии приняли участие руководители крупных казахстанских компаний, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил особую благодарность Президенту Мун Чжэ Ину за организацию данного мероприятия, а также всего визита в Сеул.

Если посмотреть на историю 20-го и 21-го веков, можно с уверенностью утверждать, что казахи и корейцы стали братскими народами, пройдя вместе сквозь невероятные испытания, связанные с гражданской войной и Великой Отечественной войной. Испытаний на долю наших предков выпало немало. Тем не менее мы вместе, рука об руку прошли все эти трудности. Сейчас казахи и корейцы являются фактически братьями. Президент Касым-Жомарт Токаев

Остановившись на вопросах торгово-экономического сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Южная Корея является одним из крупнейших внешнеторговых и экономических партнеров нашей страны.

Президент Казахстана отметил успешную работу южнокорейского бизнеса в пищевой, горно-обогатительной, автомобильной и других отраслях экономики. При этом, по мнению Главы государства, огромный потенциал казахско-корейского сотрудничества до конца не раскрыт. По его словам, помимо собственного 19-миллионного рынка, Казахстан может служить эффективной стартовой площадкой для вхождения на рынок Евразийского экономического союза.

Казахстан является наиболее экономически развитой страной Центральной Азии – рынка для почти 75 миллионов человек. Современная правовая, налоговая и финансовая система вкупе с режимом беспошлинной торговли в Центральной Азии делают Казахстан идеальным плацдармом для работы по всему региону, — считает Глава государства.

Рассказывая об инвестиционном климате нашей страны, Президент проинформировал корейскую сторону о запуске нового инструмента – "Стратегического инвестиционного соглашения", которое предусматривает индивидуальные меры поддержки, стабильность законодательства и особые условия для стратегических инвесторов. Глава государства добавил, что этот инструмент представляет собой базу для реализации концепции экономического сотрудничества "Свежий ветер".

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на возможностях Казахстана в реализации взаимовыгодных проектов в сферах недропользования, инноваций и новых технологий, атомной, альтернативной и возобновляемой энергетики, нефтегазового машиностроения.

Как считает Глава государства, это далеко не полный перечень направлений для сотрудничества. Он отметил значительные успехи Южной Кореи в развитии металлургической, автомобильной и пищевой промышленности, здравоохранения и образования. По словам Президента, опыт, знания и технологии, приобретенные на этом нелегком пути, востребованы и в Казахстане.

Наша страна находится на этапе цифровой и технологической трансформации экономики. Мы готовы работать по всем направлениям инвестиционного и технологического сотрудничества. Для этого есть финансовые и материальные ресурсы, развитая инфраструктура, а самое главное – политическая воля руководства и добрые отношения между нашими государствами. Поэтому я полон оптимизма в отношении перспектив сотрудничества и вновь говорю о том, что как Президент Республики Казахстан буду лично участвовать в мониторинге реализации достигнутых соглашений и, в целом, всей работы, направленной на укрепление экономического взаимодействия наших стран. Президент Касым-Жомарт Токаев

В своей речи Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказал полную поддержку со стороны южнокорейского Правительства в реализации совместных инвестиционных проектов с Казахстаном.

В рамках мероприятия слово также было предоставлено руководителям корейских компаний Hyunday Motor Company, Samsung Electronics, Doosan Heavy Industries & Construction, Lotte Confectionery, POSCO International, Celltrion, Dongil Construction, KOTRA.

С казахстанской стороны выступили заместитель Премьер-министра Роман Скляр, председатель ФНБ "Самрук-Казына", председатель Совета директоров АО Kaspi.kz и учредитель ТОО Mineral Product.

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