О нехватке медицинских халатов высказались в УОЗ Алматы

За два года местными исполнительными органами выделены большие средства на борьбу с коронавирусом.

Информацию о нехватке медицинских халатов опровергли в Управлении общественного здоровья Алматы, передает zakon.kz.

Кроме того, руководитель УОЗ Алматы Нариман Табынбаев рассказал о модернизации поликлиник и больниц мегаполиса.

Мы ежедневно осуществляем мониторинг поликлиник и стационаров, проверяя наличие средств индивидуальной защиты, лекарственных средств на два месяца. Это ложная информация о приобретении за собственные средства халатов и средств защиты. Если такой факт будет подтвержден, гарантирую, что затраты будут возмещены, - ответил Табынбаев на вопрос о распространяемой в соцсети информации о том, что якобы медперсонал за свой счет покупает медицинские халаты.

Как было отмечено, на борьбу с коронавирусом и укрепление материально-технической базы медучреждений Алматы за два года местными исполнительными органами выделены большие средства.

В прошлом году на 20 млрд тенге приобретено медицинское оборудование, в том числе два аппарата МРТ, два - КТ, более 250 аппаратов искусственной вентиляции легких, около 150 аппаратов High flow, в 17 лечебных учреждениях проведена система медицинских газов. Все поликлиники оснащены приборами лабораторной диагностики. Также приобретено эндоскопическое оборудование, так как больные коронавирусом часто нуждаются в нем. Были приобретены дополнительные медицинские кровати, мониторы, шприцы и все, что необходимо для лечения наших пациентов, - сообщил Табынбаев.

Также укреплена материально-техническая база Службы скорой медицинской помощи и родильных домов. Было приобретено 130 новых автомобилей для оказания экстренной медицинской помощи и диагностики. Оснащенность инфекционных стационаров в Алматы составляет 98%.

Достаточно оснащены инфекционные стационары, которые переданы в безвозмездное пользование местными исполнительными органами.

В качестве инфекционных стационаров мы используем новое общежитие педагогического колледжа, общежитие медуниверситета имени Асфендиярова и "Халык Арену", - сообщил Табынбаев.

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