Первый в стране теннисный центр по международным стандартам строят в Усть-Каменогорске

Как отметил глава региона Даниал Ахметов, сегодня в Восточном Казахстане спорту уделяется особое внимание.

Символично, что его возводят в год 30-летия Независимости Республики Казахстан. Общая площадь теннисного центра составит 9,6 тысяч квадратных метров. Сейчас уже готов фундамент и идут каркасные работы. До наступления холодов здание центра будет возведено полностью. Уже подведены все коммуникации – тепло, свет, вода, чтобы отделочные работы проходили в теплом помещении.

В самом центре будет два спортивных зала – один соответствующий всем международным стандартам и один тренировочный. Таким образом одновременно здесь смогут заниматься около 250 спортсменов. В зале для соревнований будет установлено 18 теннисных столов, предусмотрены и столы для маломобильной группы спортсменов.

Сегодня теннис является Олимпийским видом. Этот спорт набирает все большую популярность. Так только в ВКО почти 11 тысяч спортсменов посещают 458 теннисных секций. И новый центр позволит нашим теннисистам совершенствовать свое мастерство. Важно и то, что здесь будет работать медико-восстановительный центр. Наши спортсмены будут получать самую современную медицинскую помощь и реабилитацию.

Как отметил глава региона Даниал Ахметов, сегодня в Восточном Казахстане спорту уделяется особое внимание.

Мы продолжаем реализацию поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева, чтобы спорт стал массовым. Это ключевая задача. Сегодня в 15 населенных пунктах области строятся физкультурно-спортивные комплексы. И сотни детей и взрослых получат возможность профессионально и для здоровья заниматься спортом, – сказал аким ВКО.

Следующая задача, по его словам, это повышение квалификации тренеров. Составлена трехуровневая специальная программа. Будут заключены договоры с ведущими специалистами СНГ и дальнего зарубежья для того, чтобы поднять уровень и мастерство нашего тренерского состава, которые смогут воспитать новых олимпийских чемпионов.

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