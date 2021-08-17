Старейшему военно-медицинскому учреждению - 80 лет

В составе госпиталя функционируют 17 лечебных отделений. Ежегодно лечение и обследование здесь проходят около 5 000 пациентов, хирургами выполняются более 1 000 операций, военно-врачебными комиссиями проводится освидетельствование более 2 000 военнослужащих.

80 лет исполнилось со дня образования Военного клинического госпиталя Министерства обороны. Это одно из старейших военно-медицинских учреждений в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Военный клинический госпиталь, расположенный в городе Алматы, является наследником 2907-го эвакуационного госпиталя, который был сформирован в августе 1941 года в городе Коломна Московской области и практически сразу начал прием раненых и больных. В дальнейшем он не раз менял место своей дислокации. В марте 1944 года учреждение было переведено в город Алма-Ата. После обретения независимости произошло преобразование учреждения в Центральный военный клинический госпиталь Министерства обороны Республики Казахстан.

В разные годы госпиталь возглавляли опытные организаторы медицинской службы. С 2018 года по настоящее время госпиталем руководит полковник запаса Самат Сарсенбаев.

За 80 лет своей деятельности госпиталь стал крупным многопрофильным лечебным учреждением, в котором выполняется широкий диапазон лечебных и диагностических мероприятий. Он является учебной базой для слушателей Центра военной медицины и медицинских вузов г. Алматы. Военные врачи госпиталя используют в практической работе новые достижения медицинской науки, ведут научно-практическую деятельность, оказывают методическую и практическую помощь войсковому звену медицинской службы. пресс-служба Министерства обороны РК

В составе госпиталя функционируют 17 лечебных отделений. Ежегодно лечение и обследование здесь проходят около 5000 пациентов, хирургами выполняется более тысячи операций, военно-врачебными комиссиями проводится освидетельствование свыше 2000 военнослужащих.

В госпитале сформированы специализированные врачебно-сестринские бригады, готовые к оказанию неотложной помощи и выезду во все регионы страны. В августе прошлого года сводный медицинский отряд специального назначения оказывал медицинскую помощь местному населению, пострадавшему от взрыва в порту в городе Бейрут (Ливан). Военный клинический госпиталь продолжает оказывать содействие гражданскому здравоохранению в противодействии COVID-19.

Врачебный состав медицинского учреждения постоянно обучается передовым методам диагностики и лечения. Специалисты проходят подготовку в ведущих лечебно-диагностических и учебных центрах Казахстана, а также Германии, России, США и Турции.

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