Вице-президент объявил себя главой Афганистана и призвал к борьбе с талибами

Салех призвал жителей страны сопротивляться талибам.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную Конституцию, передает zakon.kz.

Он написал об этом в Twitter.

Согласно четким положениям конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности. Амрулла Салех

Салех призвал жителей страны сопротивляться боевикам движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане).

В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению. Амрулла Салех

Салех отметил, что контактирует с лидерами зарубежных стран, чтобы получить "их поддержку и согласие".

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

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