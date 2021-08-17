Facebook начал блокировать весь связанный с "Талибаном" контент

В бан попадают как страницы группировки, так и сообщения отдельных сторонников.

Компания Facebook Inc. начала блокировать аккаунты "Талибана" (организация, запрещенная в Казахстане) и весь поддерживающий организацию контент, сообщает zakon.kz.

Блокировка подразумевает удаление учетных записей и запрет на публикацию любых сообщений, изображений, видео и других материалов, связанных с талибами, в самой Facebook и принадлежащих ей сервисах, включая Instagram и WhatsApp, передает NBC со ссылкой на представителей соцсети.

В компании уточнили, что у них создана специальная группа "афганских экспертов", которая занимается сообщениями о "Талибане". В бан попадают как страницы группировки, так и сообщения отдельных сторонников.

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