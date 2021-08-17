Газировка в Казахстане может сильно подорожать

В Минздраве объясняют, что таким образом пытаются снизить потребление казахстанцами сахара. Но предприниматели уверены, что государство просто хочет больше денег.

Производители безалкогольных газированных напитков Казахстана, грозят повысить цены на свою продукцию, сообщает zakon.kz.

По их словам, они вынуждены это сделать из-за высоких ставок на акцизы, передает КТК.

Увеличивать налог будут постепенно – с 7%, но к 2025 году он дорастет до 45%.

В Минздраве объясняют, что таким образом пытаются снизить потребление казахстанцами сахара. Но предприниматели уверены, что государство просто хочет больше денег.

В Казахстане акциз вводится не с целью оздоровления, а чисто фискальной мерой, которая преподносится под предлогом оздоровления. Прежде всего, не были проведены оценка целесообразности и анализ регуляторного воздействия на отрасль. Если мы смотрим по прогнозам ассоциации: отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, инвестиций в основной капитал и снижением объема производства и сокращением рабочих мест. президент Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК Алия Мамытбаева

В ассоциации заявляют, что после введения новых ставок газировка в стране подорожает сразу на 85%. А производство упадет вдвое. Предпринимателям придется увольнять сотрудников, хотя любителей сладких напитков от этого меньше не станет.

Приводится статистика о том, что сейчас казахстанец в среднем выпивает 49 литров напитков в год. Это в 1,5 раза меньше, чем в среднем по миру.

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