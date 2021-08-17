Глава центра судебной экспертизы ВКО осужден за взятки

Родственникам усопших он обещал ускоренное проведение экспертизы.

Глава центра судебной экспертизы в ВКО зарабатывал на покойниках, беря взятки с родных умерших, сообщает zakon.kz.

За это обещал им ускоренное проведение экспертизы. Услуга стоила 128 тысяч тенге, передает Astana TV.

Брал деньги и за то, что помогал обмывать и одевать усопших. Ему помогали четыре санитара. За год они заработали свыше 1,5 млн тенге. Теперь все приговорены к реальным срокам.

Приговором суда руководитель центра судебных экспертиз и лица, которые помогали ему в совершении данного уголовного правонарушения, это дополнительно четыре лица признаны виновными и осуждены. Указанные лица, которые оказывали помощь данному руководителю к одному году ограничения свободы. А сам руководитель центра экспертизы осужден к трем годам лишения свободы по совокупности уголовных правонарушений. и.о председателя суда № 2 города Усть-Каменогорска Тельман Алимханов

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