Взрыв в Хромтау – погибла горнорабочая

Женщине было 33 года. У нее остались двое детей. Еще один сотрудник ранен. С различными травмами его доставили в реанимацию.

Несчастный случай произошел в шахте горно-обогатительного комбината в Хромтау, сообщает zakon.kz.

Из-за взрывных работ на предприятии погибла горнорабочая, ее убило разрушительной волной, передает Первый канал "Евразия".

Женщине было 33 года. У нее остались двое детей. Еще один сотрудник ранен. С различными травмами его доставили в реанимацию. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Причины ЧП выясняют местные органы.

Мы находимся на связи с близкими и оказываем всяческую поддержку. На первом этапе семье будет выделена помощь в размере более 6 млн тенге. Кроме того, компания берет на себя организацию похорон, также все вопросы по погребению. До достижения детьми совершеннолетия семье будет выплачиваться ежегодная материальная помощь с начала учебного года. заместитель директора по социальным вопросам донского ГОК Самат Сергазин

С начала года на предприятии произошло уже семь чрезвычайных случаев. А это происшествие - второе со смертельным исходом.

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