США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках

По данным Международного валютного фонда, центральный банк Афганистана по состоянию на апрель держал резервные активы на сумму 9,4 млрд долларов.

Соединенные Штаты заморозили государственные резервы Афганистана, хранящиеся в американских банках, сообщает zakon.kz.

Решение было принято министром финансов Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным Международного валютного фонда, центральный банк Афганистана по состоянию на апрель держал резервные активы на сумму 9,4 млрд долларов. Это составляет около трети годового объема производства страны.

Любые активы Центрального банка, которое имеет правительство Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для "Талибана" (организация, запрещенная в Казахстане), - цитирует газета неназванного представителя американской администрации, знакомого с данным решением.

15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!