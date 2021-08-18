Скончалась женщина в Павлодаре, которую поджег муж

Несмотря на ожоги, женщина отказывалась писать заявление в полицию на своего супруга.

Женщина, которую поджег муж скончалась в Павлодаре, сообщает zakon.kz.

Ее состояние ухудшилось несколько дней назад, передает Pavlodarnews.kz.

Женщина находилась в реанимации. Тело обгорело на 50% и оценивалось медиками, как стабильно тяжелое.

В последние дни состояние женщины ухудшилось. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, к сожалению, сегодня она скончалась. пресс-служба областного управления здравоохранения

Супруги были в гостях, где отмечали юбилей тестя. Нетрезвый супруг захотел поехать куда-то на своей машине, жена запрещала. Разгорелась ссора и озлобленный муж достал из холодильника спирт, облил им супругу и поджег.

Несмотря на ожоги, женщина отказывалась писать заявление в полицию на своего супруга. Но правоохранители начали досудебное расследование по статье умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Соседи семьи рассказывали, что супруги были на хорошем счету. Они воспитывали троих детей, сейчас за ними присматривают дедушка и бабушка

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