20 тыс. афганских беженцев готова принять Великобритания

Страна уже осуществила схожую программу, чтобы принять около 20 тыс. беженцев из Сирии.

Глава МВД Великобритании Прити Пател заявила о том, что правительство согласовало программу, которая предполагает переселение в королевство 20 тыс. беженцев из Афганистана. Также она призвала ЕС и другие страны следовать британскому примеру, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Наша новая программа переселения афганских граждан позволит нам принять до 20 тыс. человек, которые вынуждены бежать из Афганистана. Первые 5 тыс. прибудут в течение года, - говорит министр

Пател подчеркнула, что Великобритания не может действовать в одиночку и обсуждает с другими западными государствами необходимость оказать помощь населению Афганистана после возвращения к власти радикального движения "Талибан" (запрещенная организация в Казахстане).

Она также напомнила, что ранее Великобритания осуществила схожую программу, чтобы принять около 20 тыс. беженцев из Сирии.

Соединенное Королевство делает все возможное, призывая другие страны помочь. Мы хотим быть примером для других, но не можем сделать это одни, - написала Пател. - Мы прилагаем значительные усилия, чтобы обеспечить международное взаимодействие. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разговаривал с нашими партнерами, включая канцлера Германии (Ангелу Меркель), президента Франции (Эмманюэля Макрона), генеральных секретарей НАТО и ООН (Йенса Столтенберга и Антониу Гутерриша). Я также обсуждала вопросы переселения и миграции с нашими партнерами по разведывательному альянсу Five Eyes (входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США).

15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!