7034 человека заболели COVID-19 за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 708 379 случаев.
7034 новых ПЦР-подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане за день. Число заболевших вновь повысилось по сравнению со статистикой от 17 августа. К примеру, в Нур-Султане число заразившихся за сутки выросло на 100 человек, а в Алматинской области - на 94, сообщает zakon.kz.
Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане за 18 августа:
- в городе Нур-Султан - 735,
- в городе Алматы - 1403,
- в городе Шымкенте - 410,
- в Акмолинской области - 284,
- в Актюбинской области - 375,
- в Алматинской области - 477,
- в Атырауской области - 550,
- в ВКО - 163,
- в Жамбылской области - 219,
- в ЗКО - 132,
- в Карагандинской области - 1049,
- в Костанайской области - 267,
- в Кызылординской области - 150,
- в Мангистауской области - 200,
- в Павлодарской области - 323,
- в СКО - 158,
- в Туркестанской области - 139.
Всего в стране подтверждено 708 379 случаев.
7416 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 687,
- в городе Алматы - 1824,
- в городе Шымкент - 739,
- в Акмолинской области - 278,
- в Актюбинской области - 511,
- в Алматинской области - 215,
- в Атырауской области - 489,
- в ВКО - 121,
- в Жамбылской области - 35,
- в ЗКО - 126,
- в Карагандинской области - 1112,
- в Костанайской области - 48,
- в Кызылординской области - 194,
- в Мангистауской области - 390,
- в Павлодарской области - 459,
- в СКО - 75,
- в Туркестанской области - 113.
- Всего в стране от COVID-19 выздоровели 585 298 человек.
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