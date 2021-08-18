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7034 человека заболели COVID-19 за сутки в Казахстане

Фото: zakon.kz 18 августа 2021, 08:03

Всего в стране подтверждено 708 379 случаев.

7034 новых ПЦР-подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане за день. Число заболевших вновь повысилось по сравнению со статистикой от 17 августа. К примеру, в Нур-Султане число заразившихся за сутки выросло на 100 человек, а в Алматинской области - на 94, сообщает zakon.kz.

Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане за 18 августа:

  • в городе Нур-Султан - 735,
  • в городе Алматы - 1403,
  • в городе Шымкенте - 410,
  • в Акмолинской области - 284,
  • в Актюбинской области - 375,
  • в Алматинской области - 477,
  • в Атырауской области - 550,
  • в ВКО - 163,
  • в Жамбылской области - 219,
  • в ЗКО - 132,
  • в Карагандинской области - 1049,
  • в Костанайской области - 267,
  • в Кызылординской области - 150,
  • в Мангистауской области - 200,
  • в Павлодарской области - 323,
  • в СКО - 158,
  • в Туркестанской области - 139.

Всего в стране подтверждено 708 379 случаев.

7416 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
  • в городе Нур-Султан - 687,
  • в городе Алматы - 1824,
  • в городе Шымкент - 739,
  • в Акмолинской области - 278,
  • в Актюбинской области - 511,
  • в Алматинской области - 215,
  • в Атырауской области - 489,
  • в ВКО - 121,
  • в Жамбылской области - 35,
  • в ЗКО - 126,
  • в Карагандинской области - 1112,
  • в Костанайской области - 48,
  • в Кызылординской области - 194,
  • в Мангистауской области - 390,
  • в Павлодарской области - 459,
  • в СКО - 75,
  • в Туркестанской области - 113.
  • Всего в стране от COVID-19 выздоровели 585 298 человек.

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