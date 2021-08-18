Коронавирус станет сезонным заболеванием при ряде условий - эксперт

Во всем мире постоянно происходит мониторинг различных генотипов вируса.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием при достижении коллективного иммунитета в 80%, так как в этой ситуации вирус будет меньше меняться, передает zakon.kz.

Эксперт уточнил, что точку в изучении коронавируса ставить рано, хоть основные данные и получены, потому что вирус постоянно меняется, - сообщает портал vesti.ru.

Из-за того, что коронавирус постоянно приобретает новые свойства, во всем мире происходит мониторинг различных генотипов, принципиально отличных друг от друга. И такая ситуация будет характерна до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет.

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