От COVID-19 и пневмонии за сутки в Казахстане умерли 135 человек

Всего от коронавируса умерли 116 человек, от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции - 19.

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 18 августа 2021 года сообщает zakon.kz.

Всего от коронавируса умерли 116 человек, от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции - 19.

На 18 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 313 человек (115 214+ и 5099 КВИ-), из них в стационарах находятся 30 123 пациента, на амбулаторном уровне - 90 190.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1840 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 561, на аппарате ИВЛ - 263 пациентa.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ в разрезе регионов

16 августа зафиксированы 563 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 221 человек выздоровел.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 66 381, летальных случаев - 4111, выздоровевших - 57 171.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!