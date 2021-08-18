Производство одежды создает экологические проблемы в Африке

Мировые бренды все чаще закупают одежду у африканских подрядчиков.

Около 50 брендов масс-маркета, среди которых Zara, ASOS и H&M, оказались виновными в загрязнении африканских рек, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Губительными для Африки стали отходы, которые сбрасывают в водоемы при производстве одежды, - к такому выводу пришли исследователи из Water Witness International (WWI), - говорится в сообщении.

Мировые бренды все чаще закупают одежду у африканских подрядчиков - так они могут получить налоговые льготы и дешевую рабочую силу. Однако ученые из WWI считают подобное сотрудничество вредным для природы.

Исследователи обнаружили, что в Лесото (страна на юге Африки) реки явно загрязнены синим красителем для джинсов, а образцы воды из Танзании оказались щелочными - их pH был практически равен отбеливателю.

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