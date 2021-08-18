В ЕС признали, что движение "Талибан" выиграло войну в Афганистане

Евросоюз готов начать диалог с движением "Талибан", но их признание будет зависеть от их действий.

Евросоюз готов начать диалог с движением "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане), но их признание будет зависеть от их действий. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

"Талибан" выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идет только о диалоге, а не о признании власти "Талибана", - сказал он.

Жозеп Боррель подчеркнул, что диалог с талибами необходим, чтобы решать насущные задачи, включая обеспечение эвакуации из страны иностранных граждан и местных жителей, желающих покинуть Афганистан. Что касается возможности признания новой власти - это будет зависеть от проведения мирной передачи власти в стране правительству, представляющему все слои населения, а также от того, насколько новые власти будут соблюдать фундаментальные права жителей страны.

Народ Афганистана остро нуждается в гуманитарной помощи, гуманитарная помощь предоставляется, несмотря ни на что. Это не относится к экономической помощи, ее выделение будет зависеть от действий новых властей Афганистана, - сказал он.

В настоящий момент приоритетной задачей Евросоюза в Афганистане является эвакуация своего персонала и граждан Афганистана, работавших со странами ЕС. Главы МИД ЕС также подчеркнули намерение сообщества поддержать страны региона, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены объявить о возвращении государству прежнего названия. Где сейчас находится экс-президент Афганистана, неизвестно.

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