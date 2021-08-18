Названы семь ошибок родителей в воспитании детей

Воспитатель детского сада с сорокалетним стажем рассказала о "смертных грехах" родителей и составила список того, что недопустимо в общении с детьми.

Воспитатель детского сада с 40-летним стажем составила список того, что категорически нельзя делать в воспитании детей, передает zakon.kz.

Мария Биггинс (Maria Biggins), проработав в государственных и частных дошкольных учреждениях, рассказала о "смертных грехах" родителей и составила список того, что категорически нельзя делать, воспитывая детей, пишет Daily Mirror.

Как считает педагог, типичной ошибкой родителей является боязнь сказать сыну или дочери "нет". Родители часто забывают устанавливать границы, которые должны соблюдать дети в их жизни, сообщает lenta.ru. Не умеющие уважать чужой комфорт дети вырастают неподготовленными к взрослой жизни. Неспособность установить график дня может привести к развитию нездоровых привычек. В соблюдении домашних привычек нужно проявлять последовательность и целеустремленность.

Также можно назвать большой глупостью то, что многие родители балуют детей обилием игрушек. Воспитатель отметила, что дети любят играть с хорошо знакомыми предметами, а представление о том, что они от них быстро устают, - заблуждение. Опасен как слишком маленький, так и большой выбор детских игрушек. С раннего детства детей надо учить принимать решения.

Воспитатель напомнила о важности приучения к горшку с самых ранних лет. Если ребенок не может сам ходить в туалет, он упускает много времени в детском саду, которое мог бы уделить обучению.

Кроме того, Биггинс просит родителей не оставлять плачущего ребенка в детском саду при прощании. Когда родители уходят на работу, оставляя сына или дочь, воспитатели начинают успокаивают ребенка. Но отец или мать всегда должны сами объяснять, прощаясь, что скоро вернутся за ними.

Я считаю, что убегать неправильно. Вы просто подтверждаете тот факт, что дети не могут вам доверять. Важно говорить, что вы уходите на время и вернетесь, - пояснила воспитатель.

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