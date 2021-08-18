В "красных" регионах сохранят локдаун выходного дня

Необходимо сохранить локдауны выходного дня в регионах, находящихся в "красной" зоне, сказал премьер-министр.

В регионах, находящихся в "красной" зоне, сохранят локдаун выходного дня, сообщил премьер-министр Аскар Мамин, передает корреспондент zakon.kz.

В целях обеспечения дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации в республике и недопущения роста заболеваемости и летальности от коронавируса предлагается сохранить локдаун выходного дня в регионах, находящихся в "красной" и "темно-красной" зонах. Также усилить работу мониторинговых групп, увеличить охват вакцинацией подлежащего населения, усилить информационно-разъяснительную работу среди населения. С учетом обращений предпринимателей доработать критерии для лидеров проекта Ashyq, - предложил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

Предложения главы Минздрава были поддержаны премьер-министром Аскаром Маминым.

Необходимо сохранить локдауны выходного дня в регионах, находящихся в "красной" зоне, - сказал глава правительства.

По его словам, необходимо продолжить контроль за соблюдением населением ограничительных мер. Для этого в регионах увеличили количество мониторинговых групп, эффективность их деятельности должна быть усилена. Также всем регионам и госорганам было поручено расширить информационную работу о необходимости вакцинации.

Ранее министр здравоохранения рассказал об эпидситуации в регионах. По его словам, отмечается постепенная стабилизация, однако все регионы, кроме Туркестанской области, находятся в "красной" зоне.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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