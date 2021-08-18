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Жара до 41 градуса ожидается в Казахстане 

Фото: pixabay.com 18 августа 2021, 11:02

Под влиянием обширного антициклона практически на всей территории страны ожидается преимущественно погода без осадков.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 19-21 августа, сообщает zakon.kz.

Под влиянием обширного антициклона практически на всей территории Казахстана ожидается преимущественно погода без осадков.

Лишь на востоке и юго-востоке с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер. Температурный фон днем на севере 23…30 градусов, повышение температуры на юге и юго-востоке до 25…40 градусов, в центре и на востоке - до 17…35 градусов. И лишь на западе Казахстана сохраняется жаркая погода, и основной фон температуры составит 32…41 градус, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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