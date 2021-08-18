Правительство утвердило Комплексный план развития Актюбинской области до 2025 года

Комплексный план позволит привлечь в течение 5 лет порядка 5,8 трлн тенге инвестиций.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен Комплексный план социально-экономического развития Актюбинской области на 2021-2025 годы, передает zakon.kz.

С докладами выступили министры национальной экономики Асет Иргалиев, здравоохранения – Алексей Цой, исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

Глава правительства отметил, что Актюбинская область является центром западной агломерации, важным индустриально-аграрным регионом страны. Область обладает значительным потенциалом для развития металлургической, химической и нефтегазовой отраслей.

Реализация 36 мероприятий Комплексного плана придаст новый импульс развитию области, позволит привлечь в течение 5 лет порядка 5,8 трлн тг инвестиций, в т.ч. 1,7 трлн тг – иностранных инвестиций.

Будут реализованы проекты по развитию инженерно-коммуникационной, индустриальной, транспортной инфраструктуры населенных пунктов Актюбинской области.

В регионе на площади 450 га будет создана индустриальная зона с особыми условиями "Gebze" с привлечением турецких инвесторов. Проект позволит создать свыше 20 тыс. новых рабочих мест и привлечь более 500 млрд тг частных инвестиций.

В целях повышения экономической эффективности горно-металлургической отрасли за счет частных инвестиций будут проведены работы по расширению комплекса по добыче катодной меди в Айтекебийском районе и разработке месторождения титаноциркония в Мартукском районе. Планируется ввод в эксплуатацию центра обработки данных и реализация второго этапа строительства газоперерабатывающего завода.

Путем реализации 5 проектов в сфере АПК к 2026 году в регионе планируется увеличить площадь орошаемых земель с 40 тыс. до 100 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота – на 225%, лошадей — на 130%. Производство мяса будет увеличено на 140% до 220 тыс. тонн, молока – на 130% до 447 тыс. тонн.

В целях укрепления межрегиональных связей Актюбинской области будет осуществлена модернизация 525 км автодорог республиканского и местного значения. Реализация таких проектов, как "Актобе – Орск" и "Южный обход города Актобе", будет способствовать усилению роли города Актобе как "центра роста" и крупного транспортного узла западной части страны. Дальнейшая реконструкция автомобильных дорог "Актобе – Хромтау – Карабутак – Улгайсын" и "Актобе – Атырау – Астрахань" позволит увеличить долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 61% до 95%. Как ожидается, в результате роста пассажиропотока и грузопотока с соседними регионами товарооборот Актюбинской области в течение 5 лет увеличится в 1,5 раза до 2,3 трлн тг.

Для повышения доступности и качества услуг систем здравоохранения и образования будет создана современная инфраструктура. Наряду с вводом в эксплуатацию областной многопрофильной больницы, в регионе построят центр детской онкогематологии, а также проведут капитальный ремонт и оснащение высокотехнологичной медицинской техникой не менее 25 объектов здравоохранения. Планируется строительство 49 школ по области и 3 общежитий для студентов колледжей в г. Актобе.

В целом, реализация Комплексного плана позволит повысить качество жизни, доходы и благосостояние населения области. Так, по предварительным оценкам, будут созданы 114 тыс. новых рабочих мест, объем обрабатывающей промышленности вырастет на 21,6%, продукция сельского хозяйства – на 37%, ввод жилья – на 21%, объем строительных работ – на 60,7%. Реальный рост ВРП составит 27,4%.

Премьер-министр поручил обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий утвержденного Комплексного плана социально-экономического развития Актюбинской области до 2025 года.

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