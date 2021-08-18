Антиваксеры в своем движении часто используют религиозный подтекст, но их доводы не подтверждаются научными данными.

Старший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби, докторант религиоведения Елнар Берикбаев на брифинге Региональной службы коммуникаций ответил на вопросы о вакцинации против коронавируса с точки зрения постулатов ислама, передает zakon.kz.

Елнар Берикбаев отметил, что антиваксеры в своем движении порой используют религиозный подтекст, объяснив, с чем это связано.

Как правило, большинство доводов антиваксеров не подтверждаются научными данными. А поскольку большая часть граждан Казахстана так или иначе относит себя к верующим, религиозные доводы находят отклик у населения, - объяснил эксперт.

Как рассказал Берикбаев, движение против вакцинации возникло вскоре после разработки Эдвардом Дженнером первой вакцины против оспы в 1796 году. Основные аргументы противников вакцинации в то время были как раз религиозными.

Они объясняли это вмешательством в божественное предопределение. Стоит отметить, что отказ от вакцинации по религиозным соображениям - только один из многих мотивов антипрививочников. Среди них известная вам теория заговора фармацевтов и другие конспирологические теории, - отметил теолог.

Кроме того, теолог связывает отказ от прививок с недоверием к системе здравоохранения со стороны определенных слоев населения.

Можно вспомнить случай, который недавно произошел в Мангистауской области. Восьмилетний мальчик упал с велосипеда и сломал руку, но родители обратились не в травмпункт, а к целителю, который, осмотрев и перевязав руку, отпустил мальчика домой. В итоге руку пришлось ампутировать, - рассказал Берикбаев.

Ученый с сожалением отмечает, что до сих пор наши сограждане лечатся с помощью народных средств и продолжают обращаться к целителям.

В завершение Елнар Берикбаев сообщил, что в исламе в случае болезни принято обращаться к специалистам.

В одном из хадисов говорится: "У каждой науки есть свои мужи, к которым следует обращаться".

Рассуждать о прививках, а тем более призывать людей к вакцинации должны в первую очередь врачи, но ни в коем случае не люди, далекие от науки. Священнослужители, слова которых влияют на решения людей, прежде чем высказать свое мнение, должны разобраться в вопросе с медицинской точки зрения, обратиться за консультацией к врачам, и только после этого они могут выходить с призывами, - подчеркнул религиовед.

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