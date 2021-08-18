ДТП произошло на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск".

Смертельное ДТП произошло в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По предварительным данным, водитель автомашины Toyota Camry, следуя по трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" в северном направлении, на 46 км из-за внезапной разгерметизации переднего левого колеса допустил наезд на колесоотбойник, вследствие чего автомашину развернуло на 90 градусов. В этот момент следовавший за ним в попутном направлении автомобиль Hyundai Accent допустил столкновение с Toyota, - сообщили в ДП области.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель Toyota Camry и его пассажир. Также в больницу с различными травмами доставлен еще один пассажир этой автомашины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!