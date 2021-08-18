За просьбу дать воды мужчину жестоко избили в Талдыкоргане

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Мужчину доставили в больницу с многочисленными переломами.
В Талдыкоргане мужчину жестоко избили. Произошло это после того, как он постучал в чужой дом, чтобы попросить питьевой воды, передает zakon.kz.
Инцидент произошел 15 августа.
Как уточнили в УП Талдыкоргана, в больницу госпитализировали 39-летнего мужчину в алкогольном опьянении с многочисленными ушибами и переломами.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - добавили полицейские.
Как рассказал потерпевший, он шел по улице и постучался в один из домов, чтобы попросить питьевой воды. Дверь открыла хозяйка, а затем вышел ее брат, который нанес многочисленные удары по телу и лицу мужчины.
Выехавшие по указанному адресу полицейские задержали 48-летнего местного жителя, который признался в избиении. По его словам, он разозлился за то, что мужчина дважды их беспокоил, стучась в дом, мешал отдыхать.
По данному факту проводится досудебное расследование.
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