За просьбу дать воды мужчину жестоко избили в Талдыкоргане

Мужчину доставили в больницу с многочисленными переломами.

В Талдыкоргане мужчину жестоко избили. Произошло это после того, как он постучал в чужой дом, чтобы попросить питьевой воды, передает zakon.kz.

Инцидент произошел 15 августа.

Как уточнили в УП Талдыкоргана, в больницу госпитализировали 39-летнего мужчину в алкогольном опьянении с многочисленными ушибами и переломами.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - добавили полицейские.

Как рассказал потерпевший, он шел по улице и постучался в один из домов, чтобы попросить питьевой воды. Дверь открыла хозяйка, а затем вышел ее брат, который нанес многочисленные удары по телу и лицу мужчины.

Выехавшие по указанному адресу полицейские задержали 48-летнего местного жителя, который признался в избиении. По его словам, он разозлился за то, что мужчина дважды их беспокоил, стучась в дом, мешал отдыхать.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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