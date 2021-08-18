Будет ли в Казахстане снят запрет на "Талибан" - экспертное мнение

Талибы, скорее всего, надолго пришли к власти.

В Казахстане движение "Талибан" признано запрещенной организацией. В Китае такого запрета нет. Россия уже рассматривает вопрос о снятии запрета. Наверное, и нам по опыту соседних стран нужно пойти на это, предполагает доктор исторических наук, профессор Асылбек Избаиров - zakon.kz.

Движение "Талибан" в основном относится к направлению "Деобанди". Исламское суннитское движение "Деобанди" возникло в учебном заведении "Дар уль-Улюм Деобанд" в Британской Индии в 1867 году.

Не заходя глубоко, скажем, что представители "Деобанди" являются приверженцами ханафитского мазхаба, а в догматах веры следуют школе исламского богословия Матуриди, что полностью идентично идеологической позиции казахстанского муфтията - Духовного управления мусульман страны.

Это положение как раз вызывает у многих экспертов определенные вопросы. В целом, "Деобанди" положительно относится к суфизму, как и казахстанский ДУМК, но внутри суфизма есть определенные разделения, и по какому пути следует "Деобанди" - многие ли знают?

Чтобы понять, кто такие талибы, в особенности в идеологическом плане, нужно знать их историю, ведь нам с ними как с ближайшим государством нужно будет строить дипломатические отношения. Также хорошо нужно знать Афгано-пакистанский регион.

Мы должны понять, что талибы, скорее всего, надолго пришли к власти в Афганистане. Уже сегодня в Западном Казахстане говорят о деобандийском вызове, относящемся к ханафитскому мазхабу и матуридитской акиде, которым, как я уже отметил, следует ДУМК.

Действительно ли существует деобандииский вызов, не предвзято ли мы к этому относимся, следуя некоторым ложным стереотипам? Исследователям и экспертам нужно знать все это, чтобы умело прогнозировать текущую ситуацию в Центральной Азии.

Как мы видим, центр тяжести на планете постепенно перемещается на восток. В связи с приходом к власти талибов мы должны понять, что будем иметь отношения с новыми силами, что происходят изменения парадигмы современного политического восприятия.

Во-первых, хоть талибы и заявили, что форма правления в государстве прояснится в ближайшее время, все же понятно, что это будет исламский Эмират с новой специфичной политической формой правления, где внимание главным образом будет уделено нормам и положениям ислама. С этим государством нам нужно будет вести дипломатические отношения, и мы должны быть к этому готовы.

Во-вторых, в обществе есть опасения, что в нашу страну пойдет поток афганских беженцев, среди которых могут оказаться террористы. Поэтому нужно будет усиливать контрольно-пропускной режим на границе. Но это будут не миллионные потоки, как в Сирии, а, скорее всего, можно будет говорить о тысячах беженцах, хотя талибы уже сказали, что не будут трогать мирное население. Также "Талибан" объявил всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников.

В-третьих, в Казахстане "Талибан" признан запрещенной организацией. Между тем, соседний Китай на это не пошел, а в России уже рассматривают вопрос о снятии запрета на движение "Талибан". Наверное, и нам по опыту соседних стран необходимо будет снять запрет на движение "Талибан", чтобы выстраивать политические отношения.

В-четвертых, мы должны понять, что вокруг Афганистана будут разворачиваться новые геополитические игры, и наши аналитические центры должны внимательно следить за ситуацией в Центральной Азии и в Афгано-пакистанском регионе.

Так, в понедельник депутаты Европарламента призвали Евросоюз выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум". А президент США Байден отметил, что Вашингтон способен продолжать выполнять свои действия, не сохраняя вооруженные силы в Афганистане. Мы должны знать этот активизировавшийся исламский потенциал, куда он дальше может пойти в условиях новых геополитических реалий.

Также мы должны знать, что в свое время определенный контингент бывших сторонников Исламской партии возрождения Таджикистана (ИПВТ) влился в "Талибан", а, как известно, "Талибан" состоит из различных фракций. Не будут ли со стороны этих бывших членов ИПВТ разыгрываться реваншистские действия в Таджикистане? Поэтому необходимо научное и аналитическое изучение данных вопросов.

В последнее время появляются слухи, что Казахстан собирается принять афганских беженцев, но подобного рода информация не имеет под собой почву.

Как сообщил пресс-секретарь Президента РК, "глава государства не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана, слухи на эту тему неуместны, помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства Всемирной организации".

На мой взгляд, поток беженцев, во-первых, будет небольшой, во-вторых, они в основном пойдут в соседние центральноазиатские страны, в особенности в Таджикистан и, возможно, в Туркменистан.

Но даже этот поток будет способен изменить геополитическую ситуацию в регионе.

Торгын Нурсеитова

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