С чем связан рост цен на комуслуги, рассказали в МНЭ

С сентября в некоторых регионах повысят тарифы на электроэнергию в среднем на 3,5%.

В Министерстве национальной экономики Казахстана объяснили, что влияет на рост цен на коммунальные услуги, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, на конечный уровень тарифа коммунальных услуг оказывает значительное влияние уровень цен на стратегические товары, такие как уголь, газ, мазут, электроэнергия.

К примеру, в конечном тарифе услуг электроснабжения и теплоснабжения до 50% составляет себестоимость топлива. В конечной стоимости газоснабжение до 80% занимает стоимость оптовой цены на газ. Основными факторами, повлиявшими на повышение тарифов, являются такие регулируемые факторы, как рост оптовых цен на товарный газ до 10%, рост тарифов на электроэнергию энергопроизводящих организаций в среднем на 15%, внедрение надбавки за поддержку использования ВИЭ. Так, повышение тарифов энергопроизводящих организаций с учетом надбавки ВИЭ в среднем произошло на 7,2%, - рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асхат Жапсарбай.

Среди нерегулируемых факторов, оказывающих влияние на рост цен на коммунальные услуги, - передача субъектам естественных монополий бесхозных сетей, затраты на содержание сетей с учетом принятия их в доверительное управление, рост стоимости угля (с 2021 года цены поднялись на 9%).

Ранее сообщалось, что с сентября в некоторых регионах повысят тарифы на электроэнергию в среднем на 3,5%.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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