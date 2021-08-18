Алуа Байкадамова: Наше поколение обязано сохранить память о героях-победителях

Тематика прошедшего Международного общественного форума - память и наследие панфиловцев, а также безоговорочная помощь Казахстана в годы войны.

17 августа в военно-историческом музее филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан в Алматы состоялось восьмое заседание Международного общественного форума “Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах” под девизом: “Бессмертная память: защитим правду и память о победе”. Организатором мероприятия выступила Ассамблея народов Евразии, передает корреспондент zakon.kz.

Основная тема прошедшего форума посвящалась памяти и наследию панфиловцев и безоговорочной помощи Казахстана в годы войны.

Согласно последним архивным исследованиям военных историков, в соответствии с мобилизационным планом 1941 года в Казахстане было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад, а также около 50 военных полков и батальонов других родов войск, в их числе были и пять национальных соединений. В военно-исторической литературе также говорится, что территория республики оказалась подвержена нападению фашистской Германии в период ВОВ, - рассказывает начальник отдела военно-исторического музея Галия Досмухаметова.

По последним данным, в рядах Вооруженных сил СССР служили 178 тысяч казахстанцев, которых призвали в 1939-1940 годах, в 1941 году призвано 1 000 164 человека. В общей сложности в войне приняли участие около 2 млн наших соотечественников, потери составили около 600 тысяч. Более 500 человек удостоены звания Герой Советского Союза, также найдены представления к награде еще 133.

Казахстан являлся одним из значимых регионов среди тыловых республик, поскольку обладал обширной территорией, богатой природными ресурсами. Немаловажным фактом является и то, что страна смогла пережить войну без эпидемий. Медики проводили вакцинацию и обработку угрожающих контингентов из-за напряженной санитарно-эпидемиологической обстановки, - приводит данные главный эксперт Архива президента РК Евгения Чиликова.

Более полумиллиона человек было эвакуировано именно в Казахстан.

Вместе с тем война стала причиной вынужденной мобилизации всех заводов и фабрик, что способствовало индустриализации. Каждая девятая пуля изготавливалась из казахстанского металла. Образование и наука шагнули вперед.

Многие документы утеряны, часть была уничтожена во время бомбардировок, поэтому до сих пор исследователи и историки по крупицам собирают обрывки записей, ищут фотографии, ведут поиски родственников панфиловцев, отсекая дезинформационные вбросы. Эта работа была вынужденно приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Для принятия каких-либо решений необходимо проводить, как сейчас говорят, офлайн-встречи, иначе никого не получится собрать, - считает заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Валерий Рузин.

Неспроста местом проведения стал алматинский военно-исторический музей. Здесь хранятся подлинные документы того периода. Внучка генерал-майора Панфилова и глава военно-исторического музея Алуа Байкадамова отмечает, что начало музею положила ее мать, старшая из дочерей Ивана Панфилова, а после этим занялись сама Алуа вместе с сестрой Айгуль и многими энтузиастами, для которых война 1941-1945 годов - нечто большее, чем несколько часов на уроках мировой истории.

Наше поколение обязано сохранить память о прошлом, о героях-победителях, - заявляет Алуа Бахытжановна.

Чтобы скомпоновать все имеющиеся данные, профессор КазНУ им. аль-Фараби Лайла Ахметова предложила создать сайт “Панфиловская дивизия”, где будет собрана база данных об этой дивизии и о том, что с ней произошло после войны. Также внучка Панфилова Айгуль Байкадамова рассказала о начале деятельности Международного Панфиловского движения 16 ноября 2016 года, инициаторами которого выступили учащиеся одноименных школ. Цель этой организации - сдружить людей и детей разных стран, отыскать потомков участников 316-й стрелковой дивизии. Пока его участниками являются представители Казахстана, России и Кыргызстана, но вскоре к ним присоединятся единомышленники из Таджикистана и Узбекистана.

Анна Туманова

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