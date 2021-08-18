Гульшара Абдыкаликова пожелала удачи кызылординской парадзюдоистке в Токио

Даяна Федосова - первая участница Паралимпиады в истории спорта Кызылординской области

18 августа аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась в онлайн-формате с кызылординской парадзюдоисткой Даяной Федосовой, которая примет участие в ХVI Паралимпийских играх в Токио.

Глава региона пожелала Даяне удачи в предстоящих состязаниях, а также отметила, что земляки будут болеть за нее.

От всей души поздравляю вас с выигрышем лицензии, дающей право на участие в Играх в Токио. Вы - первая участница Паралимпиады в истории спорта Кызылординской области, поэтому само участие в состязаниях можно назвать большим достижением. Надеемся, что в Токио вы приложите все усилия и станете лучшей. Гульшара Абдыкаликова

На встрече в онлайн-формате аким области от имени жителей вручила спортсменке в знак поддержки сертификат на сумму 500 тыс. тенге.

В свою очередь Даяна выразила благодарность всем соотечественникам за поддержку перед соревнованиями и отметила, что сделает все возможное для того, чтобы оправдать их ожидания.

ХVI Паралимпийские игры, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса, пройдут в этом году с 24 августа по 5 сентября.

Федосова Даяна Владимировна родилась 13 июля 2001 года в Кызылорде. Окончила спортивный интернат для одаренных детей в Алматы, колледж "Болашак" в Кызылорде. Занимается парадзюдо с 2019 года. Тренер - заслуженный тренер РК по дзюдо Жанарбек Сансызбаев. Мастер спорта РК по парадзюдо, победитель чемпионата РК (2020 года), победитель Кубка РК (2021 года), бронзовый призер турнира гран-при в Уорике (Англия, 2021 год).

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