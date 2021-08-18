В казахстанских тюрьмах запретили свидания из-за COVID-19

Постановлением приостановлены свидания с заключенными в колониях, находящихся в "красной зоне".

В казахстанских тюрьмах приостановлены свидания с заключенными. Запрет распространяется на колонии, находящиеся в "красной зоне" по матрице оценки эпидситуации, передает zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, в целях недопущения возникновения и распространения новых штаммов коронавирусной инфекции в учреждениях уголовно-исполнительной системы сохраняются карантинные меры.

В превентивных мерах по недопущению заражения осужденных и личного состава, Комитет уголовно-исполнительной системы руководствуется Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25.12.2020 года с последними внесенными изменениями и дополнениями от 14 июля 2021 года № 32 – предоставление длительных и краткосрочных свиданий приостановлено в регионах с повышенным уровнем регистрации заболеваемости (красная зона). КУИС МВД РК

В пресс-службе комитета отметили, что содержащимся в учреждениях УИС предоставляются телефонные переговоры, а также видеосвидания.

На сегодняшний день осужденные и подследственные лица обеспечены необходимыми лекарственными средствами, усилены меры по недопущению заражения и распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, включающие проветривание, кварцевание палат и кабинетов, а также соблюдение масочного режима. КУИС МВД РК

Также, в документе отметили, что ограничения, предусмотренные постановлением, не применяются к персоналу учреждений и осужденным, подлежащим этапированию (перевозке). В случае получения полного курса вакцинации, осужденные, отбывающие наказание в учреждениях минимальной безопасности, допускаются на рабочие объекты за пределами учреждения.

По мере стабилизации эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан, длительные и краткосрочные свидания будут возобновлены, – заключили в пресс-службе КУИС.

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