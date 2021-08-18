Что делать, если нет Ashyq

В Министерстве цифрового развития объяснили, что делать, если нет смартфона с приложением Ashyq.

В Министерстве цифрового развития рассказали, что делать, если у человека нет приложения Ashyq для того, чтобы войти в объект МСБ или в другое учреждение, передает zakon.kz.

Ранее СМИ писали, что пожилые люди, у которых нет смартфонов жаловались на то, что их не впускают в супермаркеты и рынки. Причина - нет Ashyq. В итоге в некоторых случаях люди не могли купить продукты.

Редакция направила запрос с просьбой разъяснить, что делать гражданам, у которых нет смартфонов с приложением Ashyq.

В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, вход посетителя осуществляется посредством предъявления удостоверения личности через "режим охранника", - говорится в ответе ведомства.

В министерстве сообщили, что на случай, если участники Ashyq не будут соблюдать ограничительные мероприятия, есть алгоритм действий. Если мониторинговая группа выявит, что объект не провел минимальное число check-in по результатам двухнедельной выгрузки (от 0 до 20 регистраций посетителей по QR-коду в течение двух недель), то акимат может исключить его из проекта на одну неделю. При повторном нарушении участника исключат на две недели. При третьем нарушении объект из проекта исключат на месяц.

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