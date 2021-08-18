В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

В нескольких областях Казахстана 19 августа объявлено штормовое предупреждение.

В нескольких областях Казахстана 19 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем на юге, юго-востоке области 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с с пыльной бурей.

На юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза.

На юге Костанайской области сохраняется сильная жара до 36 градусов. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на юго-западе области ожидается 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается сильная жара 38 градусов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!