Казахстанскую вакцину зарегистрировали в Кыргызстане

Об этом сообщил министр здравоохранения.

Казахстанскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Кыргызстане, передает zakon.kz.

QAZVAC официально зарегистрирован в Кыргызстане, - написал в Facebook министр здравоохранения Алексей Цой.

14 августа стало известно, что авторитетный британский журнал EClinicalMedicine published by The Lancet опубликовал статью о казахстанской вакцине от коронавируса. В материале приводятся данные казахстанских ученых и говорится, что вакцина QazCovid-in® безопасна, хорошо переносится и укрепляет гуморальный иммунитет, который сохраняется не менее шести месяцев после двойной внутримышечной иммунизации.

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