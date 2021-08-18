Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться

За прошедшие сутки в Алматы выявлены 1403 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

С коллективным обращением к алматинцам выступили председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов и члены ОС Борис Жаппаров, Гульфайруз Касымова, Аида Альжанова.

За прошедшие сутки в Алматы выявлены 1403 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В инфекционных стационарах находятся 6074 человека (188 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии - 434. Кроме того, в городе около 13 тыс. больных с легкой и средней степенью.

В этой связи, как отмечают члены Общественного совета, для безопасности алматинцев важно всем горожанам вакцинироваться. Для этого функционируют 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, в объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, задействованы 237 прививочных бригад из 1028 человек.

Председатель Общественного совета Алматы, президент Ассоциации высших учебных заведений РК, ректор университета "Туран" Рахман Алшанов особо отметил важность формирования коллективного иммунитета для системы образования и предоставления качественных знаний.

Пандемия - это серьезная угроза для всех, и уже имеются человеческие жертвы. Пусть антиваксеры посмотрят на семьи, где произошли печальные события, и убедятся в своей неправоте. Считаю, что других эффективных методов, кроме вакцинирования, на сегодняшний день не существует, - заявил Рахман Алшанов. - Для того чтобы сделать учебу полноценной, мы призываем всех студентов вакцинироваться. Во всех вузах открыты центры вакцинации, они готовы к наплыву студентов.

Член Общественного совета Алматы Гульфайруз Касымова также подчеркнула, что только вакцинация поможет защититься от всех возможных вариантов и последствий COVID-19.

В ходе лечения многие рассказывают, что применяли народные средства, делали все возможное, но только не вакцинировались. А ведь у нас в городе, да и стране в целом, созданы все условия для формирования коллективного иммунитета и скорейшего возвращения к прежней жизни. Именно вакцинация спасет сегодня нашу страну, - сказала Гульфайруз Касымова. Она также отметила, что особая роль в разъяснении важности вакцинации отведена женщинам, призвав всех алматинок присоединиться к общему делу обеспечения безопасности жизни и здоровья горожан.

В свою очередь Аида Альжанова отметила, что из-за несвоевременной вакцинации люди чаще заражаются коронавирусом.

У нас самая высокая смертность за последние дни, потому что город - самый густонаселенный в стране. Тогда как вирус очень быстро распространяется как раз в больших мегаполисах. Поэтому единственный выход - это вакцинация, - считает Аида Альжанова.

Для того, чтобы обеспечить коллективную безопасность населения страны от пандемии, должны быть вакцинированы минимум 75% населения. Вакцины на самом деле в Казахстане достаточно, в то время когда многие государства мира испытывают дефицит или их полное отсутствие, - сказал доктор технических наук Борис Жаппаров.

По его мнению, мы полностью пренебрегаем теми возможностями, которые сегодня правительство создает для своих граждан.

Не нужно прислушиваться к мнению невежественных людей, которые всегда были и будут в любом обществе. Всем казахстанцам необходимо проявить гражданскую сознательность и пойти привиться, - призвал Борис Жаппаров.

Напомним, наибольшая заболеваемость, как и прежде, регистрируется среди контингента 20-39 лет - 35,6%, 40-59 лет - 24,2% и 60 лет и старше - 23%, составляющие 83% от всех заболевших. Эпидемиологов также настораживает продолжающийся рост заболеваемости лиц старше 60 лет на 1,5%, поступающих в тяжелом состоянии и детей до одного года.

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