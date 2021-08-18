Токаев поручил помочь этническим казахам из Афганистана - МИД

Мы проводим работу и находимся на связи с казахами в Афганистане, заявили в МИД.

Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству иностранных дел оказать максимальное содействие в обеспечении безопасности и возможном возвращении этнических казахов из Афганистана на историческую родину. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передает корреспондент zakon.kz.

В связи с обращением этнических казахов, находящихся в Афганистане, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил МИДу оказать максимальное содействие в обеспечении безопасности и возможном возвращении их на историческую родину. В свою очередь нами было дано соответствующее поручение Посольству Казахстана в Кабуле взять данный вопрос на особый контроль. По нашим данным, на территории страны проживает около 15 семей этнических казахов. Это около 200 человек, - сообщил Смадияров.

Он напомнил, что некоторые казахстанские СМИ распространили непроверенную информацию о том, что в Афганистане проживает несколько десятков тысяч этнических казахов. Эта информация не соответствует действительности. Официальный представитель рекомендовал тщательно перепроверять информацию и не создавать ажиотаж.

Мы проводим работу и находимся на связи с казахами в Афганистане. Естественно, в отдаленных районах могут проживать и другие семьи, о которых мы не знаем. Но озвучиваемая в 40-70 тыс. человек цифра не соответствует действительности, уточнили в ходе брифинга.

По его словам, в последние дни участились случаи обращения в посольство Казахстана различных групп граждан, представляющих себя казахами, но на самом деле они не могут представить доказательств. Некоторые из них элементарно не говорят на казахском языке и не могут рассказать о переселении своих предков на территорию Афганистана и родоплеменных связях.

Нами проводится тщательная проверка всех заявлений и просьб об оказании помощи по возвращению на родину этнических казахов. Это вопрос не одного дня, поэтому просим набраться терпения, - сказал официальный представитель МИД Казахстана.

Айбек Смадияров добавил, что в сложившейся ситуации нужно учесть, что обратившиеся этнические казахи являются гражданами Афганистана. Для того, чтобы их перевезти в Казахстан, необходимы юридические процедуры.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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