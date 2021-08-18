Акимат Алматы заключил допсоглашения с МСБ на приостановление арендных платежей

Управлением госактивов Алматы заключено 350 дополнительных соглашений.

Руководитель Управления государственных активов города Алматы Серик Ибраев рассказал, как исполняется поручение Президента страны о приостановлении для малого и среднего бизнеса начисления платы за аренду объектов недвижимости, находящейся в республиканской и коммунальной собственности, передает zakon.kz. По итогам первого полугодия заключено 508 договоров имущественного найма (аренды). Поступления на 1 июля 2021 года составляют 299,1 млн тенге при плане 405,6 млн тенге, или 73,7%.

Причиной недопоступления послужило внесение изменения в "Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду)" в части неначисления арендных платежей в период с 20 июня 2020 года по 30 июня 2021 года для субъектов малого и среднего бизнеса, - объяснил Ибраев в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций.

Как уточнили в пресс-службе акимата, с 1 января по 30 июня 2021 года Управлением госактивов Алматы заключено 350 дополнительных соглашений с субъектами малого и среднего бизнеса на приостановление арендных платежей. При этом доходная часть поступлений сократилась с годового плана 792,11 млн тенге до 360,8 млн тенге.

Ибраев подчеркнул, что касаемо возможного возврата приостановленной арендной платы меры принудительного взыскания к нанимателям госсобственности, заключившим допсоглашения к договорам аренды, применяться не будут.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!