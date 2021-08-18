Павлодарец травмировал позвоночник после прыжка из горящего дома

11 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.

Огонь охватил несколько комнат в квартире 45-летнего пострадавшего, передает zakon.kz.

Состояние больного средней тяжести, обусловлено травмой позвоночника, – рассказали Pavlodarnews.kz в областном управлении здравоохранения.

Отмечается, что пожар произошел в квартире на втором этаже по улице Павлова, 55. Огонь охватил домашние вещи, мебель, деревянные двери и окна. Спасаясь от пламени, хозяин квартиры выпрыгнул со второго этажа. С травмами его госпитализировали в первую горбольницу.

11 жильцов дома эвакуировались самостоятельно, одного по лестнице вывел старший пожарный.

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