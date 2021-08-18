Тургусунская ГЭС в ВКО успешно введена в эксплуатацию

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Запуск ГЭС обеспечил собственным устойчивым энергоснабжением практически весь регион.
При финансовой поддержке АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура Холдинга "Байтерек", Банк, БРК) закончено строительство малой гидроэлектростанции (ГЭС) на р. Тургусун в районе Алтай Восточно-Казахстанской области. Проект реализации строительства ГЭС осуществляется ТОО "Тургусун-1", мощность ГЭС составляет 24,9 МВт, запуск которой позволит сократить дефицит электроэнергии в регионе на 79,8 млн киловатт часов в год, а также уменьшить выбросы углекислого газа на 680 тонн в год, передает zakon.kz.
В июле 2021 года был произведен коммерческий ввод в эксплуатацию Тургусунской гидроэлектростанции. Выработка электроэнергии в пользу покупателя (ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии") за июль месяц составила 2,3 млн кВтч.
Запуск Тургусунской ГЭС обеспечил собственным устойчивым энергоснабжением практически всю Восточно-Казахстанскую область, а также другие регионы страны согласно заключенному договору с РФЦ на покупку электроэнергии. За время строительства ГЭС, помимо основного гидроузла и водохранилища, удалось построить сопутствующие объекты инфраструктуры: подъездные дороги, линии электропередач, мосты, которые на сегодняшний день в значительной степени улучшили транспортное и информационное обеспечение региона и создали все условия для размещения энергоемких, экспортоориентированных производств. При реализации проекта использовались современные технические решения, соответствующие новейшим достижениям науки и техники в области проектирования гидроэлектростанций. По словам представителей ТОО "Тургусун-1", выбранная технология производства использует 100% казахстанское сырье - гидроэнергетический потенциал р. Тургусун.
Запуск Тургусунской ГЭС полностью соответствует развитию зеленой электроэнергетики и является решением ряда экологических проблем в Казахстане, ведь ввод ГЭС в эксплуатацию - весомый вклад в сохранение окружающей среды, в частности, сокращение выбросов парниковых газов СО2, - отметил директор ТОО "Тургусун-1" Калаубек Баймуханбетов.
Общая стоимость проекта составляет 13,39 млрд тенге, при этом Банком Развития осуществлено структурирование сделки на сумму в размере 9,6 млрд тенге в следующем виде: 5 млрд в виде долгосрочного займа сроком на 12 лет предоставил Банк Развития, 3,6 млрд тенге в виде лизинга на приобретение оборудования предоставила дочерняя организация БРК - АО «Фонд развития промышленности», 1 млрд тенге в виде займа предоставила компания AOM Rail BV, входящая в состав DBK Equity Fund, дочерней структуры БРК управляемой АО «Казына Капитал Менеджмент». Остальные средства в размере 3,8 млрд тенге – собственное участие Заемщика. Проект реализуется в рамках второй пятилетки индустриализации.
БРК - один из первых финансовых институтов в стране и регионе, начавший наращивать компетенции в финансировании проектов ВИЭ. Мы имеем достаточный опыт в структурировании зеленых проектов, и сейчас в отношении сделок по строительству СЭС и ВЭС, где технические и маркетинговые риски считаются невысокими, сокращен перечень предоставления документов для экспертизы, в частности, исключена внешняя техническая оценка, чтобы сократить временные и материальные издержки как для инициаторов, так и для БРК. Мы рады, что совместными усилиями команды БРК и ТОО "Тургусун-1", работавшей над строительством Тургусунской ГЭС, сегодня удалось успешно ввести в эксплуатацию ГЭС, а значит, в значительной степени увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны, - отметил заместитель Председателя Правления АО БРК по кредитной деятельности Думан Аубакиров.
Всего в процессе строительства Тургусунской ГЭС были заняты порядка 500 человек, которые работали в труднодоступных местах и при экстремальных погодных условиях, к примеру температура воздуха в зимний период достигала 42-х градусов. При этом сейчас ее управление полностью автоматизировано. Текущий штат работников составляет 20 человек.
Отметим, на текущий момент в Восточно-Казахстанской области функционируют три крупнейших в стране гидроэлектростанции - Шульбинская, Бухтарминская и Усть-Каменогорская, эксплуатация которых в целях электроснабжения области доказала высокую эффективность и рентабельность. По мнениям экспертов, основными преимуществами ГЭС являются независимость от конъюнктуры цен на топливо, длительный срок эксплуатации, возобновляемость основного ресурса, низкая себестоимость и экологичность.
АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Порядка 17,5% от всего странового объема ВИЭ - это проекты, профинансированные Банком Развития Казахстана. На текущий момент в кредитном портфеле Банка находятся проекты, которые представлены всеми направлениями: это ветростанция, проекты в солнечной энергетике и малая ГЭС - ветровая электростанция "Астана Expo-2017" мощностью 100 МВт в Акмолинской области, солнечные электростанции: "Жылга" - 20 МВт в Туркестанской области, "NURGISA" - 100 МВт в Алматинской области, "Каскелен" - 50 МВт в Алматинской области, малая гидроэлектростанция "Тургусун-1" - 24,9 МВт в Восточно-Казахстанской области.
ТОО "Тургусун-1" создано 10 июля 2012 года в целях реализации инвестиционного проекта "Строительство Тургусунской ГЭС в районе Алтай Восточно-Казахстанской области".
Служба по связям с общественностью АО "Банк Развития Казахстана": +7 (7172) 79 26 08 (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDBkz)
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!