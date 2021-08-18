Мы должны задуматься о личной ответственности - Сагинтаев о борьбе с КВИ

На 18 августа в Алматы зарегистрировано 125 530 случаев коронавирусной инфекции.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам с просьбой ускорить вакцинацию против COVID-19. Наряду со "Спутником V" горожанам предлагаются вакцины QazVac и Vero Cell, сообщает zakon.kz.

На 18 августа в мегаполисе зарегистрировано 125 530 случаев коронавирусной инфекции, из них 104 950 случаев с симптомами и 20 580 – без симптомов, 2 133 случая неуточненной пневмонии.

С 1 сентября порядка 300 тысяч школьников, 68 тысяч учащихся колледжей, 170 тысяч студентов вузов приступят к офлайн-обучению. Мы должны задуматься о личной ответственности каждого, чтобы не подвергать риску наших детей, уберечь их от заболевания, не допустить новой вспышки заражения в городе, - подчеркнул Сагинтаев.

За сутки 17 августа зарегистрировано 1403 случая коронавирусной инфекции, из них 1319 с симптомами и 84 – без симптомов. Неустановленной пневмонии – три случая. В инфекционных стационарах мощностью 8 910 коек находится 6 074 пациента, в том числе 188 детей. Из общего числа госпитализированных 235 в крайне тяжелом, 2 046 в тяжелом, 3 793 в средней степени тяжести. Выписаны всего – 603, поступил – 771. В отделениях реанимации и интенсивной терапии 434 пациента. На ИВЛ – 65, на неинвазивной ИВЛ – 188, High flow занято 194 аппарата.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 532 пациента, из которых 543 бессимптомных, 12 687 с легкой и 301 со средней степенью тяжести. Из общего числа стационарных пациентов 1 462 – выписанные из инфекционных стационаров на дальнейшее наблюдение и изоляцию в амбулаторных условиях, - пишет пресс-служба.

Вакцину получили 823 223 алматинцев, в том числе 5 202 полицейских, 27 766 педагогов, 32 395 медработников. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 108 775 человек (13,2%). На сегодняшний день привиты двумя компонентами – 648 959 человек.

Функционирует 167 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 234 прививочные бригады из 1038 человек. Вакцинация проводится российским препаратом "Спутник V", казахстанской QazVac и новой китайской вакциной Vero Cell.

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