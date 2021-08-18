АО "Авиационная администрация Казахстана" проведена оценка угрозы и управлениями рисками по использованию воздушного пространства Афганистана гражданскими воздушными судами отечественных авиакомпаний.

Казахстанским авиакомпаниям запретили полеты над Афганистаном. Об этом сообщили в АО "Авиационная администрация Казахстана", сообщает zakon.kz.

АО "Авиационная администрация Казахстана" проведена оценка угрозы и управления рисками по использованию воздушного пространства Афганистана гражданскими воздушными судами отечественных авиакомпаний. По ее итогам решено, что существуют риски и угрозы, влияющие на безопасность пассажиров и воздушных судов при осуществлении полетов на территорию Афганистана и над ее воздушным пространством. пресс-служба АО "ААК"

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На основании результатов проведенной оценки 16 августа АО "Авиационная администрация Казахстана" направлены соответствующие указания (радиограммы) в авиакомпании Казахстана, выполняющие регулярные, грузовые и чартерные авиаперевозки, о запрете гражданскими воздушными судами всех полетов на территорию Афганистана и над ее воздушным пространством до стабилизации текущей обстановки. Аналогичное указание было направлено также РГП "Казаэронавигация". пресс-служба АО "ААК"

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